Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.11 Prozent auf 20’763.45 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.016 Prozent schwächer bei 20’737.49 Punkten in den Handel, nach 20’740.78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 20’797.24 Punkte, das Tagestief hingegen 20’655.72 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.10.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20’383.65 Punkte. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 22.08.2024, bei 19’491.84 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.11.2023, den Wert von 16’001.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 25.50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 21’182.02 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Super Micro Computer (+ 10.44 Prozent auf 32.80 USD), Copart (+ 9.74 Prozent auf 62.44 USD), Datadog A (+ 7.10 Prozent auf 154.07 USD), Moderna (+ 6.25 Prozent auf 40.64 USD) und Zoom Video Communications (+ 4.80 Prozent auf 85.10 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Intuit (-5.25 Prozent auf 643.09 USD), Palo Alto Networks (-4.89 Prozent auf 378.27 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4.64 Prozent auf 99.26 USD), NVIDIA (-3.21 Prozent auf 141.96 USD) und DexCom (-2.59 Prozent auf 72.53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24’832’892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.412 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Mit 5.14 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

