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NASDAQ-Handel im Fokus 07.04.2026 22:33:45

Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

So bewegte sich der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 24’202.37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.341 Prozent auf 24’109.57 Punkte an der Kurstafel, nach 24’192.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23’779.85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’209.28 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 24’643.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’653.90 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 17’430.68 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.98 Prozent nach. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 6.21 Prozent auf 333.97 USD), CrowdStrike (+ 6.18 Prozent auf 423.23 USD), Palo Alto Networks (+ 4.89 Prozent auf 169.87 USD), Intel (+ 4.19 Prozent auf 52.91 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2.11 Prozent auf 303.93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-9.73 Prozent auf 372.87 USD), Atlassian (-4.79 Prozent auf 64.83 USD), Enphase Energy (-4.76 Prozent auf 32.04 USD), Dollar Tree (-4.20 Prozent auf 106.42 USD) und CoStar Group (-4.12 Prozent auf 39.48 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’614’063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.735 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 13’634.60 13.88 SPEB8U
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