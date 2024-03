Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1.44 Prozent höher bei 18’302.91 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.141 Prozent höher bei 18’069.29 Punkten in den Handel, nach 18’043.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18’064.44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’333.26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17’344.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15’997.58 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 01.03.2023, bei 11’938.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 10.63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’333.26 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 8.30 Prozent auf 77.61 USD), Broadcom (+ 7.59 Prozent auf 1’399.17 USD), DexCom (+ 5.80 Prozent auf 121.74 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.25 Prozent auf 202.64 USD) und KLA-Tencor (+ 5.17 Prozent auf 717.57 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Zscaler (-9.40 Prozent auf 219.23 USD), Xcel Energy (-5.92 Prozent auf 49.57 USD), Sirius XM (-3.39 Prozent auf 4.27 USD), CrowdStrike (-2.95 Prozent auf 314.60 USD) und Palo Alto Networks (-2.62 Prozent auf 302.40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’256’995 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2.801 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

