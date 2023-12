Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.39 Prozent höher bei 16’084.69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.435 Prozent tiefer bei 15’952.85 Punkten in den Handel, nach 16’022.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15’937.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16’100.86 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15’313.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15’280.23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 11’637.50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 48.07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16’166.51 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 6.01 Prozent auf 11.47 USD), Lucid (+ 5.58 Prozent auf 4.73 USD), Lululemon Athletica (+ 5.37 Prozent auf 489.64 USD), Atlassian A (+ 2.40 Prozent auf 192.36 USD) und Broadcom (+ 2.39 Prozent auf 944.30 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-3.88 Prozent auf 103.01 USD), Illumina (-3.58 Prozent auf 112.94 USD), Dollar Tree (-1.84 Prozent auf 124.41 USD), JDcom (-1.78 Prozent auf 26.45 USD) und DexCom (-1.61 Prozent auf 116.97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’008’370 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2.775 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch