Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.97 Prozent auf 19’423.07 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.005 Prozent schwächer bei 19’236.42 Punkten in den Handel, nach 19’237.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 19’166.80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’456.41 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4.54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18’542.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19’465.18 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 15’289.74 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 17.40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’249.19 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 10.37 Prozent auf 7.66 USD), MercadoLibre (+ 4.61 Prozent auf 2’140.10 USD), eBay (+ 4.03 Prozent auf 63.18 USD), Broadcom (+ 3.97 Prozent auf 164.56 USD) und Charter A (+ 3.55 Prozent auf 339.03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Cintas (-74.87 Prozent auf 206.02 USD), Moderna (-12.36 Prozent auf 69.68 USD), Enphase Energy (-4.30 Prozent auf 105.83 USD), Micron Technology (-3.79 Prozent auf 87.21 USD) und Fortinet (-2.81 Prozent auf 74.49 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 64’720’699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.040 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Diamondback Energy-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Diamondback Energy-Aktie mit 5.47 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

