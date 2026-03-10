Gewinne in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.59 Prozent auf 25’114.38 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.142 Prozent stärker bei 25’002.61 Punkten, nach 24’967.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’871.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’117.05 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25’127.64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’776.44 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 19’430.95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0.364 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’289.23 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 9.68 Prozent auf 505.50 USD), Micron Technology (+ 6.14 Prozent auf 413.23 USD), Cisco (+ 3.41 Prozent auf 78.81 USD), PDD (+ 3.36 Prozent auf 106.09 USD) und Enphase Energy (+ 3.28 Prozent auf 42.20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Workday (-4.52 Prozent auf 141.45 USD), AppLovin (-4.24 Prozent auf 495.29 USD), Atlassian (-4.22 Prozent auf 78.58 USD), Zscaler (-4.21 Prozent auf 155.78 USD) und Intuit (-4.21 Prozent auf 453.75 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’770’071 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.806 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch