Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.36 Prozent fester bei 20’740.78 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.523 Prozent stärker bei 20’775.27 Punkten in den Handel, nach 20’667.10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 20’814.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’436.80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.42 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 21.10.2024, bei 20’361.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’824.84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15’933.62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 25.37 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 21’182.02 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 15.12 Prozent auf 29.70 USD), Constellation Energy (+ 6.97 Prozent auf 251.84 USD), Datadog A (+ 6.21 Prozent auf 143.86 USD), Micron Technology (+ 4.46 Prozent auf 102.76 USD) und Intuit (+ 4.32 Prozent auf 678.70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-10.64 Prozent auf 104.09 USD), Alphabet A (ex Google) (-4.74 Prozent auf 167.63 USD), Alphabet C (ex Google) (-4.56 Prozent auf 169.24 USD), Amazon (-2.22 Prozent auf 198.38 USD) und Airbnb (-1.47 Prozent auf 133.26 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 73’789’629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.422 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Super Micro Computer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.75 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

