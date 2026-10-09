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09.10.2026 18:00:35
Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones
Der Dow Jones befindet sich am Freitag im Aufwärtstrend.
Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.57 Prozent auf 51’522.23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 26.337 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.247 Prozent schwächer bei 51’105.04 Punkten in den Handel, nach 51’231.64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 51’528.03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’258.95 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.631 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’380.66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’487.41 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 46’358.42 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.49 Prozent aufwärts. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2.78 Prozent auf 261.12 USD), Microsoft (+ 2.18 Prozent auf 534.00 USD), Visa (+ 2.07 Prozent auf 382.87 USD), Cisco (+ 1.94 Prozent auf 117.12 USD) und Merck (+ 1.73 Prozent auf 144.85 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Apple (-1.79 Prozent auf 334.33 USD), 3M (-1.36 Prozent auf 161.35 USD), McDonalds (-0.97 Prozent auf 234.61 USD), Sherwin-Williams (-0.73 Prozent auf 318.69 USD) und Travelers (-0.58 Prozent auf 368.12 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6’590’247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.099 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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