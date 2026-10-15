Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich

Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.28 Prozent auf 51’766.81 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 26.463 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.123 Prozent stärker bei 51’684.75 Punkten, nach 51’621.48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51’681.37 Punkte, das Tageshoch hingegen 51’931.26 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.003 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’093.11 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 52’658.64 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Wert von 46’253.31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.00 Prozent nach oben. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4.42 Prozent auf 36.86 USD), Home Depot (+ 4.05 Prozent auf 273.45 EUR), Walmart (+ 3.12 Prozent auf 119.78 USD), Sherwin-Williams (+ 2.35 Prozent auf 332.17 USD) und Amgen (+ 2.34 Prozent auf 436.10 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4.83 Prozent auf 712.80 USD), NVIDIA (-2.58 Prozent auf 215.59 USD), Amazon (-1.59 Prozent auf 250.05 USD), Cisco (-1.56 Prozent auf 111.87 USD) und Goldman Sachs (-1.45 Prozent auf 866.00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’362’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.916 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Mit 4.48 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch