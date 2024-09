Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 40’974.97 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13.902 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.35 Prozent auf 41’489.67 Punkte an der Kurstafel, nach 40’936.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 40’840.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41’172.59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wurde der Dow Jones auf 39’737.26 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, bei 38’711.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Stand von 34’837.71 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8.64 Prozent zu Buche. 41’585.21 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 1.56 Prozent auf 231.42 USD), IBM (+ 1.41 Prozent auf 204.11 USD), Boeing (+ 1.37 Prozent auf 163.22 USD), 3M (+ 0.99 Prozent auf 132.15 USD) und UnitedHealth (+ 0.92 Prozent auf 604.18 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Verizon (-3.38 Prozent auf 41.48 USD), Intel (-3.33 Prozent auf 19.43 USD), Chevron (-1.79 Prozent auf 142.07 USD), Amazon (-1.66 Prozent auf 173.33 USD) und Caterpillar (-1.03 Prozent auf 336.75 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’559’164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.150 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch