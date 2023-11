Gewinne in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.57 Prozent höher bei 35’146.51 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 10.706 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.050 Prozent auf 34’964.82 Punkte an der Kurstafel, nach 34’947.28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 34’907.98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 35’155.00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 20.10.2023, einen Stand von 33’127.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der Dow Jones 34’500.66 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 33’745.69 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 6.07 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31’429.82 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4.55 Prozent auf 217.50 USD), Microsoft (+ 2.22 Prozent auf 378.07 USD), Intel (+ 1.57 Prozent auf 44.50 USD), Salesforce (+ 1.51 Prozent auf 224.57 USD) und Walt Disney (+ 1.38 Prozent auf 95.45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-0.97 Prozent auf 21.02 USD), Caterpillar (-0.91 Prozent auf 250.76 USD), Procter Gamble (-0.70 Prozent auf 150.01 USD), 3M (-0.59 Prozent auf 94.78 USD) und Visa (-0.46 Prozent auf 248.42 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Microsoft-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’106’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2.702 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.35 zu Buche schlagen. Mit 9.28 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch