Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.38 Prozent auf 51’850.55 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26.365 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.767 Prozent auf 51’258.95 Punkte an der Kurstafel, nach 51’654.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 51’718.60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’928.10 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der Dow Jones auf 52’573.29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’637.01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’479.60 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.17 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.09 Prozent auf 233.92 USD), Coca-Cola (+ 1.98 Prozent auf 89.79 USD), Nike (+ 1.84 Prozent auf 35.35 USD), Walmart (+ 1.55 Prozent auf 113.08 USD) und Chevron (+ 1.42 Prozent auf 215.00 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Cisco (-2.58 Prozent auf 115.34 USD), NVIDIA (-1.29 Prozent auf 226.32 USD), Amazon (-1.11 Prozent auf 259.53 USD), Boeing (-0.46 Prozent auf 189.50 USD) und UnitedHealth (-0.21 Prozent auf 378.52 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’670’973 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch