Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.73 Prozent stärker bei 44’309.44 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.214 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.501 Prozent auf 43’768.53 Punkte an der Kurstafel, nach 43’988.99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44’486.70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44’057.65 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 11.10.2024, den Wert von 42’863.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 39’497.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der Dow Jones mit 34’283.10 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 17.48 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 44’486.70 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 5.29 Prozent auf 338.98 USD), Honeywell (+ 2.44 Prozent auf 224.85 USD), Goldman Sachs (+ 1.89 Prozent auf 600.39 USD), American Express (+ 1.80 Prozent auf 292.78 USD) und UnitedHealth (+ 1.58 Prozent auf 625.54 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-1.88 Prozent auf 148.83 USD), NVIDIA (-1.86 Prozent auf 144.88 USD), Apple (-1.80 Prozent auf 222.88 USD), Merck (-1.65 Prozent auf 101.22 USD) und Amazon (-0.76 Prozent auf 206.60 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21’308’032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.388 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

