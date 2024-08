Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1.14 Prozent stärker bei 41’175.08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13.717 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.539 Prozent auf 40’932.23 Punkte an der Kurstafel, nach 40’712.78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 41’207.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 40’842.96 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40’358.09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39’065.26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34’472.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9.17 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 2.80 Prozent auf 375.59 USD), Goldman Sachs (+ 2.34 Prozent auf 509.42 USD), Intel (+ 2.19 Prozent auf 20.54 USD), Salesforce (+ 2.09 Prozent auf 264.00 USD) und Dow (+ 1.85 Prozent auf 53.53 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Procter Gamble (-0.58 Prozent auf 169.17 USD), Visa (-0.19 Prozent auf 267.44 USD), Merck (+ 0.04 Prozent auf 116.60 USD), IBM (+ 0.07 Prozent auf 196.10 USD) und McDonalds (+ 0.11 Prozent auf 289.52 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’873’125 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3.093 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.92 erwartet. Mit 6.56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

