Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.79 Prozent auf 52’246.50 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24.314 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.608 Prozent stärker bei 52’154.57 Punkten, nach 51’839.26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51’890.10 Punkte, das Tageshoch hingegen 52’370.65 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Wert von 51’564.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’149.38 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 44’323.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 7.50 Prozent auf 171.05 USD), Caterpillar (+ 3.32 Prozent auf 893.00 USD), UnitedHealth (+ 3.05 Prozent auf 434.40 USD), Goldman Sachs (+ 2.71 Prozent auf 1’083.63 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.77 Prozent auf 344.86 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2.86 Prozent auf 168.82 USD), Walmart (-1.73 Prozent auf 110.26 USD), Home Depot (-1.10 Prozent auf 288.60 EUR), IBM (-0.99 Prozent auf 210.89 USD) und Procter Gamble (-0.94 Prozent auf 147.73 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10’851’389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.297 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch