Gewinne in New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.09 Prozent auf 33’662.45 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 10.557 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.638 Prozent fester bei 33’845.65 Punkten in den Freitagshandel, nach 33’631.14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 33’957.72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33’551.58 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.21 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 34’575.53 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Wert von 34’395.14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, erreichte der Dow Jones einen Stand von 30’038.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1.59 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35’679.13 Punkten. 31’429.82 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2.56 Prozent auf 538.97 USD), JPMorgan Chase (+ 1.94 Prozent auf 148.64 USD), Chevron (+ 1.87 Prozent auf 164.25 USD), Travelers (+ 1.78 Prozent auf 163.59 USD) und Procter Gamble (+ 0.91 Prozent auf 144.63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-3.31 Prozent auf 184.96 USD), Intel (-2.33 Prozent auf 35.98 USD), Walgreens Boots Alliance (-2.13 Prozent auf 23.68 USD), IBM (-1.59 Prozent auf 139.00 USD) und Apple (-1.05 Prozent auf 178.82 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’864’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.668 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

