Gewinne in New York: Dow Jones im Plus

Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1.01 Prozent stärker bei 43’588.15 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.981 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.318 Prozent höher bei 43’290.25 Punkten in den Freitagshandel, nach 43’153.13 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 43’626.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 43’312.55 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 3.97 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43’449.90 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.10.2024, den Stand von 43’239.05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 37’266.67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 2.82 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 43’626.02 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 41’844.89 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 3.40 Prozent auf 138.11 USD), Salesforce (+ 2.20 Prozent auf 327.05 USD), Goldman Sachs (+ 1.80 Prozent auf 624.02 USD), Amazon (+ 1.75 Prozent auf 224.52 USD) und Caterpillar (+ 1.50 Prozent auf 386.25 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-1.69 Prozent auf 99.00 USD), Johnson Johnson (-0.32 Prozent auf 147.29 USD), JPMorgan Chase (-0.14 Prozent auf 253.91 USD), Nike (+ 0.15 Prozent auf 71.22 USD) und Amgen (+ 0.40 Prozent auf 270.50 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 28’833’411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.475 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.11 erwartet. Mit 7.24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch