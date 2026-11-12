Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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12.11.2026 20:03:42
Gewinne in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen
So bewegt sich der Dow Jones nachmittags.
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.01 Prozent fester bei 52’489.16 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25.141 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.553 Prozent schwächer bei 52’196.35 Punkten in den Handel, nach 52’486.49 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52’751.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52’363.55 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’850.55 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 53’770.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der Dow Jones mit 48’254.82 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2.57 Prozent auf 298.09 USD), Chevron (+ 1.92 Prozent auf 217.38 USD), Travelers (+ 1.62 Prozent auf 405.92 USD), Caterpillar (+ 1.26 Prozent auf 609.22 USD) und Johnson Johnson (+ 1.20 Prozent auf 283.78 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-5.00 Prozent auf 165.05 USD), Honeywell Technologies (-1.26 Prozent auf 224.77 USD), Boeing (-1.17 Prozent auf 172.50 USD), Nike (-0.97 Prozent auf 37.95 USD) und IBM (-0.90 Prozent auf 245.98 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 137’655’244 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4.571 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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