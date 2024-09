Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2.51 Prozent höher bei 18’013.98 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 2.32 Prozent auf 17’980.89 Punkte an der Kurstafel, nach 17’573.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17’909.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’099.93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.51 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 17’876.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, einen Stand von 17’862.23 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 13’678.19 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 22.00 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FreightCar America (+ 10.66 Prozent auf 10.90 USD), MicroStrategy (+ 9.04 Prozent auf 144.66 USD), Modine Manufacturing (+ 9.02 Prozent auf 127.50 USD), Landec (+ 8.08 Prozent auf 5.62 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7.51 Prozent auf 0.90 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-13.69 Prozent auf 43.12 USD), Sify (-10.53 Prozent auf 0.36 USD), Nortech Systems (-4.23 Prozent auf 11.33 USD), Deckers Outdoor (-3.26 Prozent auf 152.11 USD) und Corcept Therapeutics (-3.19 Prozent auf 40.92 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 62’991’384 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.959 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch