Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.71 Prozent auf 19’210.18 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.227 Prozent tiefer bei 19’031.40 Punkten, nach 19’074.67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18’966.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’212.63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 18’161.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17’951.69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 14’528.36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 16.12 Prozent. Bei 19’212.63 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16’249.19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Apple (+ 7.26 Prozent auf 207.15 USD), CrowdStrike (+ 2.69 Prozent auf 384.63 USD), O Reilly Automotive (+ 2.55 Prozent auf 1’000.03 USD), Illumina (+ 2.52 Prozent auf 112.59 USD) und Zscaler (+ 2.03 Prozent auf 187.65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil PayPal (-3.46 Prozent auf 64.77 USD), Autodesk (-3.07 Prozent auf 211.50 USD), Lucid (-2.56 Prozent auf 2.66 USD), Starbucks (-2.10 Prozent auf 79.89 USD) und Tesla (-1.80 Prozent auf 170.66 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42’710’558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2.924 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch