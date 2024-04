Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels steigen

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 1.28 Prozent auf 18’108.46 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.344 Prozent auf 17’940.28 Punkte an der Kurstafel, nach 17’878.78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18’202.96 Punkte, das Tagestief hingegen 17’912.86 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.943 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 05.03.2024, einen Wert von 17’897.87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 16’305.98 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 12’967.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9.46 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 18’464.70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 5.44 Prozent auf 193.08 USD), DexCom (+ 4.19 Prozent auf 138.93 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.21 Prozent auf 527.34 USD), CoStar Group (+ 3.20 Prozent auf 94.75 USD) und Netflix (+ 3.09 Prozent auf 636.18 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-7.05 Prozent auf 112.27 USD), Tesla (-3.63 Prozent auf 164.90 USD), Intel (-2.57 Prozent auf 38.71 USD), Sirius XM (-1.69 Prozent auf 3.49 USD) und Lucid (-1.51 Prozent auf 2.61 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’319’788 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.884 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.86 erwartet. Mit 8.04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

