Gewinne in New York: Anleger lassen Dow Jones am Montagmittag steigen

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.34 Prozent aufwärts auf 38’847.05 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.012 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.245 Prozent fester bei 38’809.65 Punkten in den Handel, nach 38’714.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 38’898.41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38’770.44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 38’627.99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Wert von 37’306.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 31’861.98 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3.00 Prozent. Bei 39’282.28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 2.01 Prozent auf 114.20 USD), Apple (+ 1.69 Prozent auf 175.53 USD), Salesforce (+ 1.57 Prozent auf 298.95 USD), Amgen (+ 1.50 Prozent auf 272.91 USD) und American Express (+ 1.11 Prozent auf 220.89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-0.75 Prozent auf 39.26 EUR), Goldman Sachs (-0.61 Prozent auf 384.86 USD), Johnson Johnson (-0.61 Prozent auf 157.22 USD), UnitedHealth (-0.56 Prozent auf 488.06 USD) und Boeing (-0.19 Prozent auf 166.12 EUR).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 10’949’880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.841 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.60 erwartet. Mit 6.82 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch