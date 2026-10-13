Gewinne in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.87 Prozent höher bei 10’748.61 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.187 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 10’656.18 Punkte an der Kurstafel, nach 10’656.28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’752.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’656.15 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 10’650.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’498.29 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’442.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.01 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Croda International (+ 3.02 Prozent auf 35.20 GBP), Diageo (+ 2.54 Prozent auf 17.16 GBP), Whitbread (+ 2.43 Prozent auf 25.71 GBP), JD Sports Fashion (+ 2.40 Prozent auf 0.88 GBP) und NatWest Group (+ 2.36 Prozent auf 6.69 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-1.54 Prozent auf 70.34 GBP), Antofagasta (-1.39 Prozent auf 37.47 GBP), J Sainsbury (-1.27 Prozent auf 3.34 GBP), Anglo American (-1.17 Prozent auf 41.35 GBP) und IMI (-1.03 Prozent auf 30.78 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 8’984’345 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282.941 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch