Weir Group Aktie 94339 / GB0009465807
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03.09.2026 12:26:20
Gewinne in London: FTSE 100 zeigt sich mittags fester
Beim FTSE 100 stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.
Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0.07 Prozent auf 10’764.17 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.209 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent stärker bei 10’756.77 Punkten, nach 10’756.45 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’776.50 Punkte, das Tagestief hingegen 10’742.66 Zähler.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0.558 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 10’857.70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’332.30 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9’177.99 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.17 Prozent nach oben. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Airtel Africa (+ 3.75 Prozent auf 3.54 GBP), Vodafone Group (+ 3.31 Prozent auf 1.23 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.59 Prozent auf 87.90 GBP), Experian (+ 1.63 Prozent auf 29.23 GBP) und Weir Group (+ 1.43 Prozent auf 26.94 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Admiral Group (-1.94 Prozent auf 38.58 GBP), Aviva (-1.86 Prozent auf 7.18 GBP), Burberry (-1.86 Prozent auf 10.56 GBP), Bunzl (-1.40 Prozent auf 26.76 GBP) und Severn Trent (-1.21 Prozent auf 29.50 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 15’958’782 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 306.076 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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