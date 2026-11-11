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Kursentwicklung 11.11.2026 12:26:17

Gewinne in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen

Gewinne in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen

Heutiger Marktbericht zum FTSE 100.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.34 Prozent höher bei 10’788.56 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.274 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent höher bei 10’751.67 Punkten in den Handel, nach 10’751.59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’751.67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’842.10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1.08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’844.19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’899.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 4.21 Prozent auf 76.65 GBP), Antofagasta (+ 2.78 Prozent auf 33.24 GBP), BP (+ 2.66 Prozent auf 5.67 GBP), Glencore (+ 2.42 Prozent auf 5.17 GBP) und Computacenter (+ 2.38 Prozent auf 48.20 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-2.77 Prozent auf 0.95 GBP), Metlen Energy Metals (-2.19 Prozent auf 45.46 EUR), Coca-Cola HBC (-1.51 Prozent auf 41.84 GBP), 3i (-1.48 Prozent auf 25.26 GBP) und Babcock International (-1.46 Prozent auf 10.47 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 13’818’640 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273.787 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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