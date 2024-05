Gewinne in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen

Am Dienstag klettert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 1.05 Prozent auf 8’299.57 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.594 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8’213.49 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8’213.49 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8’311.02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’213.49 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7’911.16 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7’628.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 7’778.38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7.49 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’311.02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit DCC (+ 4.46 Prozent auf 57.40 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3.24 Prozent auf 79.76 GBP), Rentokil Initial (+ 2.86 Prozent auf 4.19 GBP), Kingfisher (+ 2.61 Prozent auf 2.55 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2.61 Prozent auf 161.15 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Phoenix Group (-1.94 Prozent auf 5.09 GBP), Smith Nephew (-1.26 Prozent auf 9.84 GBP), Smurfit Kappa (-0.87 Prozent auf 43.32 EUR), Haleon (-0.73 Prozent auf 3.28 GBP) und Standard Chartered (-0.50 Prozent auf 7.51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 39’559’942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217.695 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10.40 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

