Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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28.08.2026 12:26:13
Gewinne in London: FTSE 100 am Mittag stärker
Derzeit zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.
Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.21 Prozent höher bei 10’814.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.249 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’792.46 Punkte an der Kurstafel, nach 10’792.54 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’844.99 Punkte, das Tagestief hingegen 10’792.44 Zähler.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0.014 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 28.07.2026, mit 10’871.02 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 10’425.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’216.82 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8.68 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell SSE (+ 1.97 Prozent auf 24.28 GBP), Croda International (+ 1.81 Prozent auf 34.91 GBP), Investec (+ 1.78 Prozent auf 6.57 GBP), Antofagasta (+ 1.71 Prozent auf 41.08 GBP) und Melrose Industries (+ 1.65 Prozent auf 5.17 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Sage (-2.17 Prozent auf 10.80 GBP), Airtel Africa (-2.06 Prozent auf 3.33 GBP), BAE Systems (-1.63 Prozent auf 20.58 GBP), Kingfisher (-1.60 Prozent auf 3.13 GBP) und Auto Trader Group (-1.57 Prozent auf 5.28 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 13’258’523 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 305.003 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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