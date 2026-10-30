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30.10.2026 17:58:11
Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen
Der FTSE 100 bewegte sich schlussendlich kaum.
Schlussendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 10’729.78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.244 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.005 Prozent auf 10’721.51 Punkte an der Kurstafel, nach 10’722.07 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10’778.72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’715.93 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0.363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’606.00 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 10’897.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9’760.06 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.82 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 6.96 Prozent auf 139.60 GBP), BT Group (+ 6.71 Prozent auf 2.27 GBP), Diageo (+ 3.26 Prozent auf 17.57 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3.12 Prozent auf 114.40 USD) und RELX (+ 2.64 Prozent auf 29.92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen NatWest Group (-8.75 Prozent auf 5.80 GBP), Computacenter (-6.03 Prozent auf 49.38 GBP), Airtel Africa (-5.54 Prozent auf 2.59 GBP), Bank of Georgia Group (-5.42 Prozent auf 120.30 GBP) und Endeavour Mining (-5.35 Prozent auf 37.36 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 274’003’604 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 274.897 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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