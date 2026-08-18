Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’383 -0.1%  DAX 26’128 -0.8%  Euro 0.9401 0.1%  EStoxx50 6’468 -1.0%  Gold 4’368 -1.1%  Bitcoin 52’568 0.6%  Dollar 0.8116 0.1%  Öl 91.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422On113454047Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kudelski-Aktie: Auftrag aus Indien erhalten
Apple-Aktie legt zu: Änderungen im App-Store nach Druck der EU
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
Suche...

Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100 im Blick 18.08.2026 17:58:12

Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Der FTSE 100 zeigte sich am Dienstagabend wenig verändert.

BP
5.91 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 10’728.04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.213 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 10’720.85 Punkte an der Kurstafel, nach 10’720.30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’779.85 Punkte, das Tagestief hingegen 10’701.69 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 10’600.37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’323.75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9’157.74 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 2.83 Prozent auf 25.40 GBP), Experian (+ 2.72 Prozent auf 28.75 GBP), BP (+ 2.68 Prozent auf 5.34 GBP), Burberry (+ 2.33 Prozent auf 10.75 GBP) und AstraZeneca (+ 2.13 Prozent auf 118.06 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Halma (-3.57 Prozent auf 35.70 GBP), Babcock International (-3.27 Prozent auf 11.39 GBP), Weir Group (-3.22 Prozent auf 25.86 GBP), Bank of Georgia Group (-3.08 Prozent auf 129.10 GBP) und Diploma (-2.79 Prozent auf 71.50 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63’666’625 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306.773 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten