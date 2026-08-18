Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen

Am Dienstag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 10’728.04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.213 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 10’720.85 Punkte an der Kurstafel, nach 10’720.30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’779.85 Punkte, das Tagestief hingegen 10’701.69 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 10’600.37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’323.75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9’157.74 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 2.83 Prozent auf 25.40 GBP), Experian (+ 2.72 Prozent auf 28.75 GBP), BP (+ 2.68 Prozent auf 5.34 GBP), Burberry (+ 2.33 Prozent auf 10.75 GBP) und AstraZeneca (+ 2.13 Prozent auf 118.06 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Halma (-3.57 Prozent auf 35.70 GBP), Babcock International (-3.27 Prozent auf 11.39 GBP), Weir Group (-3.22 Prozent auf 25.86 GBP), Bank of Georgia Group (-3.08 Prozent auf 129.10 GBP) und Diploma (-2.79 Prozent auf 71.50 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63’666’625 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306.773 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch