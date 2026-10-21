Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.38 Prozent auf 4’067.81 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 568.600 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.315 Prozent auf 4’025.03 Punkte an der Kurstafel, nach 4’012.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4’008.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’078.78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1.35 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der TecDAX auf 4’011.52 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 3’777.18 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Wert von 3’789.96 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12.24 Prozent zu Buche. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 12.13 Prozent auf 40.30 EUR), TeamViewer (+ 6.26 Prozent auf 7.47 EUR), OHB SE (+ 5.64 Prozent auf 206.00 EUR), EVOTEC SE (+ 5.00 Prozent auf 2.86 EUR) und Eckert Ziegler (+ 3.58 Prozent auf 13.32 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-2.34 Prozent auf 84.30 EUR), Ottobock (-1.37 Prozent auf 50.40 EUR), Sartorius vz (-1.36 Prozent auf 261.10 EUR), Deutsche Telekom (-0.86 Prozent auf 25.50 EUR) und Siltronic (-0.23 Prozent auf 64.35 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’607’233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 230.655 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8.79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch