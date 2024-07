Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Zum Handelsende stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 1.23 Prozent auf 3’324.96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 515.570 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 5.79 Prozent schwächer bei 3’094.31 Punkten in den Montagshandel, nach 3’284.55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 3’338.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’094.31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 3’286.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’216.95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’227.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0.011 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3’490.44 Punkte. Bei 3’094.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 8.55 Prozent auf 66.00 EUR), AIXTRON SE (+ 4.25 Prozent auf 21.08 EUR), EVOTEC SE (+ 4.16 Prozent auf 8.89 EUR), Infineon (+ 3.35 Prozent auf 34.21 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3.35 Prozent auf 80.20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-2.20 Prozent auf 204.50 EUR), HENSOLDT (-1.28 Prozent auf 34.06 EUR), freenet (-1.08 Prozent auf 25.64 EUR), SMA Solar (-0.48 Prozent auf 24.68 EUR) und Siemens Healthineers (-0.45 Prozent auf 53.34 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’201’146 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 211.851 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch