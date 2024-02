Gewinne in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Plus

Letztendlich beendete der TecDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 3’400.68 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 516.440 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.302 Prozent schwächer bei 3’384.10 Punkten in den Montagshandel, nach 3’394.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’408.61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’381.75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3’359.87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der TecDAX auf 3’136.74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der TecDAX 3’200.35 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3’436.25 Punkten. Bei 3’187.26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 7.14 Prozent auf 33.60 EUR), SMA Solar (+ 3.09 Prozent auf 49.42 EUR), TeamViewer (+ 2.48 Prozent auf 14.69 EUR), SAP SE (+ 1.88 Prozent auf 173.00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.68 Prozent auf 55.54 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Bechtle (-2.25 Prozent auf 47.75 EUR), Telefonica Deutschland (-1.93 Prozent auf 2.34 EUR), AIXTRON SE (-1.93 Prozent auf 32.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.81 Prozent auf 111.40 EUR) und CANCOM SE (-1.67 Prozent auf 28.22 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5’532’064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 198.615 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

