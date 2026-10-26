Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’517 0.4%  SPI 20’492 0.5%  Dow 52’491 0.5%  DAX 25’495 1.3%  Euro 0.9254 0.1%  EStoxx50 6’128 1.0%  Gold 4’024 0.5%  Bitcoin 66’437 1.0%  Dollar 0.8273 0.3%  Öl 115.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405ABB1222171Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie in Rot: Positive Daten zu Remibrutinib bei MS vorgelegt
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient
Suche...

OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX-Performance im Blick 26.10.2026 15:58:21

Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone

Der TecDAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Nemetschek
69.44 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.08 Prozent höher bei 4’067.89 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 574.910 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.050 Prozent auf 4’022.27 Punkte an der Kurstafel, nach 4’024.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4’009.38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’069.52 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der TecDAX auf 3’975.48 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’769.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’727.54 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.24 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 9.16 Prozent auf 95.30 EUR), OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 225.00 EUR), Siltronic (+ 4.91 Prozent auf 58.75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.65 Prozent auf 51.95 EUR) und PVA TePla (+ 4.42 Prozent auf 29.30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-1.41 Prozent auf 23.70 EUR), Deutsche Telekom (-1.18 Prozent auf 25.05 EUR), freenet (-0.87 Prozent auf 22.76 EUR), Nemetschek SE (-0.26 Prozent auf 75.50 EUR) und EVOTEC SE (-0.07 Prozent auf 2.81 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’286’926 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 242.056 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.10.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:56 Logo WHS Fed-Entscheid und Big-Tech-Zahlen: Droht dem Nasdaq der nächste Crash?
09:27 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:25 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
09:05 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Abwärtstrend gestoppt?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’079.17 19.68 SMYBKU
Short 15’404.11 13.91 SGB0YU
Short 15’983.20 8.87 S03BFU
SMI-Kurs: 14’516.63 26.10.2026 15:50:32
Long 13’890.28 19.81 SILDBU
Long 13’576.18 13.71 S1B6WU
Long 12’995.26 8.87 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Bitcoin vor der US-Wahl: Worauf Krypto-Anleger am Wahltag achten müssen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
TecDAX 4’070.59 1.15%