Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.08 Prozent höher bei 4’067.89 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 574.910 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.050 Prozent auf 4’022.27 Punkte an der Kurstafel, nach 4’024.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4’009.38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’069.52 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der TecDAX auf 3’975.48 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’769.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’727.54 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.24 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 9.16 Prozent auf 95.30 EUR), OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 225.00 EUR), Siltronic (+ 4.91 Prozent auf 58.75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.65 Prozent auf 51.95 EUR) und PVA TePla (+ 4.42 Prozent auf 29.30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-1.41 Prozent auf 23.70 EUR), Deutsche Telekom (-1.18 Prozent auf 25.05 EUR), freenet (-0.87 Prozent auf 22.76 EUR), Nemetschek SE (-0.26 Prozent auf 75.50 EUR) und EVOTEC SE (-0.07 Prozent auf 2.81 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’286’926 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 242.056 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch