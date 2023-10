Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Plus

Am Dienstag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.04 Prozent auf 2’819.92 Punkte aufwärts. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 420.333 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.094 Prozent höher bei 2’793.43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’790.82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 2’793.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’828.25 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’019.78 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 3’328.67 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, den Stand von 2’845.22 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2.98 Prozent ein. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3’350.46 Punkten. Bei 2’788.38 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.86 Prozent auf 31.52 EUR), QIAGEN (+ 3.42 Prozent auf 34.49 EUR), MorphoSys (+ 2.65 Prozent auf 30.64 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.53 Prozent auf 79.52 EUR) und JENOPTIK (+ 2.39 Prozent auf 22.26 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Kontron (-1.63 Prozent auf 18.76 EUR), HENSOLDT (-1.29 Prozent auf 27.64 EUR), ADTRAN (-1.10 Prozent auf 6.31 USD), United Internet (-0.95 Prozent auf 19.78 EUR) und SMA Solar (-0.88 Prozent auf 56.55 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’613’665 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 146.236 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die SMA Solar-Aktie präsentiert mit 9.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 11.18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch