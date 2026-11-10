L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
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10.11.2026 12:26:17
Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag
Der LUS-DAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.
Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.74 Prozent auf 26’620.00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’466.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’641.00 Zählern.
LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’175.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’340.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’086.00 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.36 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’690.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.45 EUR), Deutsche Bank (+ 3.53 Prozent auf 33.61 EUR), Henkel vz (+ 3.27 Prozent auf 86.44 EUR), Rheinmetall (+ 3.02 Prozent auf 870.90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.84 Prozent auf 365.30 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-1.46 Prozent auf 92.98 EUR), SAP SE (-0.43 Prozent auf 210.75 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.07 Prozent auf 40.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.00 Prozent auf 58.64 EUR) und GEA (+ 0.07 Prozent auf 71.50 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2’119’403 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237.935 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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