Gewinne in Frankfurt: So performt der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.74 Prozent stärker bei 4’146.04 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 580.259 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.159 Prozent fester bei 4’122.16 Punkten, nach 4’115.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’158.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’108.96 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der TecDAX bei 4’003.10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’845.33 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 3’672.18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14.40 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 8.17 Prozent auf 34.04 EUR), PVA TePla (+ 4.32 Prozent auf 32.34 EUR), Siltronic (+ 4.29 Prozent auf 63.25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.50 Prozent auf 54.75 EUR) und HENSOLDT (+ 2.95 Prozent auf 88.58 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil OHB SE (-6.54 Prozent auf 243.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.06 Prozent auf 28.54 EUR), TeamViewer (-1.80 Prozent auf 7.38 EUR), EVOTEC SE (-1.55 Prozent auf 2.92 EUR) und Ottobock (-0.92 Prozent auf 48.55 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’405’524 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238.444 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 7.43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch