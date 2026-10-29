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|TecDAX-Performance im Fokus
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29.10.2026 15:58:14
Gewinne in Frankfurt: So performt der TecDAX aktuell
Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.74 Prozent stärker bei 4’146.04 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 580.259 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.159 Prozent fester bei 4’122.16 Punkten, nach 4’115.60 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’158.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’108.96 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der TecDAX bei 4’003.10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’845.33 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 3’672.18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14.40 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 8.17 Prozent auf 34.04 EUR), PVA TePla (+ 4.32 Prozent auf 32.34 EUR), Siltronic (+ 4.29 Prozent auf 63.25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.50 Prozent auf 54.75 EUR) und HENSOLDT (+ 2.95 Prozent auf 88.58 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil OHB SE (-6.54 Prozent auf 243.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.06 Prozent auf 28.54 EUR), TeamViewer (-1.80 Prozent auf 7.38 EUR), EVOTEC SE (-1.55 Prozent auf 2.92 EUR) und Ottobock (-0.92 Prozent auf 48.55 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’405’524 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238.444 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 7.43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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