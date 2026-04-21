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MDAX-Kursentwicklung 21.04.2026 12:26:21

Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

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Der MDAX befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.

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Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.72 Prozent auf 31’732.45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 378.703 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0.463 Prozent stärker bei 31’651.21 Punkten, nach 31’505.32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31’650.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31’800.99 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 27’796.28 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 30’945.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der MDAX mit 27’148.42 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.43 Prozent. 32’383.56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5.99 Prozent auf 52.70 EUR), AIXTRON SE (+ 4.28 Prozent auf 45.27 EUR), Sartorius vz (+ 2.89 Prozent auf 246.00 EUR), Schaeffler (+ 2.73 Prozent auf 8.67 EUR) und Salzgitter (+ 2.10 Prozent auf 50.60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.02 Prozent auf 87.20 EUR), LANXESS (-1.37 Prozent auf 18.01 EUR), HENSOLDT (-1.29 Prozent auf 81.30 EUR), flatexDEGIRO (-1.25 Prozent auf 38.04 EUR) und Fraport (-0.47 Prozent auf 74.80 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1’194’868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38.230 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 7.39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

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