Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Um 09:10 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0.34 Prozent auf 14’372.12 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 106.115 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.323 Prozent auf 14’369.95 Punkte an der Kurstafel, nach 14’323.64 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14’379.72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’369.95 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 1.76 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, lag der SDAX noch bei 15’029.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der SDAX einen Stand von 14’517.99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der SDAX einen Stand von 13’216.92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3.99 Prozent aufwärts. Bei 15’337.24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13’230.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 3.40 Prozent auf 6.24 EUR), IONOS (+ 2.14 Prozent auf 28.60 EUR), PVA TePla (+ 1.53 Prozent auf 14.62 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1.48 Prozent auf 16.44 EUR) und 1&1 (+ 1.40 Prozent auf 15.92 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen KWS SAAT SE (-2.20 Prozent auf 62.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.34 Prozent auf 18.38 EUR), STO SE (-0.63 Prozent auf 158.80 EUR), ADTRAN (-0.57 Prozent auf 5.20 USD) und BayWa (-0.47 Prozent auf 21.35 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die CompuGroup Medical SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 114’467 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7.177 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.75 Prozent die höchste Dividendenrendite.

