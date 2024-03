Gewinne in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0.27 Prozent auf 13’861.75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115.605 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.229 Prozent auf 13’856.66 Punkte an der Kurstafel, nach 13’824.97 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13’856.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13’868.86 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, wies der SDAX einen Stand von 13’884.11 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2023, den Stand von 13’145.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13’278.53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0.293 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14’067.87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’230.25 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 1.88 Prozent auf 35.15 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1.87 Prozent auf 1.03 EUR), Schaeffler (+ 1.28 Prozent auf 6.33 EUR), GRENKE (+ 1.10 Prozent auf 22.95 EUR) und Ceconomy St (+ 1.04 Prozent auf 1.94 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SYNLAB (-2.32 Prozent auf 10.93 EUR), KWS SAAT SE (-1.28 Prozent auf 46.35 EUR), Pfeiffer Vacuum (-0.64 Prozent auf 155.40 EUR), Varta (-0.63 Prozent auf 15.10 EUR) und Grand City Properties (-0.58 Prozent auf 9.41 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX ist die SYNLAB-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’373 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 15.720 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch