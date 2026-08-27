Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’312 1.1%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 89.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX-Kursentwicklung 27.08.2026 12:26:20

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags stärker

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags stärker

Der SDAX gewinnt heute an Wert.

Hypoport
82.23 CHF 4.38%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.13 Prozent auf 18’852.76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 93.904 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.218 Prozent stärker bei 18’682.66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’642.01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18’856.85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’678.72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1.67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der SDAX bei 18’276.38 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 18’929.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 16’948.97 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.63 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 9.31 Prozent auf 24.65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8.82 Prozent auf 59.20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.55 Prozent auf 13.80 EUR), Hypoport SE (+ 4.35 Prozent auf 87.50 EUR) und KSB SE (+ 4.28 Prozent auf 878.00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Springer Nature (-1.72 Prozent auf 19.42 EUR), Ottobock (-1.53 Prozent auf 58.10 EUR), Deutsche Euroshop (-1.42 Prozent auf 18.04 EUR), OHB SE (-1.23 Prozent auf 192.40 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1.10 Prozent auf 22.50 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 241’282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.018 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?