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27.08.2026 12:26:20
Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags stärker
Der SDAX gewinnt heute an Wert.
Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.13 Prozent auf 18’852.76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 93.904 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.218 Prozent stärker bei 18’682.66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’642.01 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18’856.85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’678.72 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1.67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der SDAX bei 18’276.38 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 18’929.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 16’948.97 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.63 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 9.31 Prozent auf 24.65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8.82 Prozent auf 59.20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.55 Prozent auf 13.80 EUR), Hypoport SE (+ 4.35 Prozent auf 87.50 EUR) und KSB SE (+ 4.28 Prozent auf 878.00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Springer Nature (-1.72 Prozent auf 19.42 EUR), Ottobock (-1.53 Prozent auf 58.10 EUR), Deutsche Euroshop (-1.42 Prozent auf 18.04 EUR), OHB SE (-1.23 Prozent auf 192.40 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1.10 Prozent auf 22.50 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 241’282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.018 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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