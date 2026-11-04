Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in Grün

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 1.25 Prozent auf 18’241.69 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.982 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.104 Prozent tiefer bei 17’998.40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’017.08 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 17’996.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’249.52 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.947 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 18’194.70 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 18’639.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der SDAX 16’280.97 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5.11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 11.27 Prozent auf 56.75 EUR), Hypoport SE (+ 5.81 Prozent auf 84.65 EUR), Basler (+ 5.33 Prozent auf 24.70 EUR), Grand City Properties (+ 4.80 Prozent auf 7.42 EUR) und pbb (+ 4.42 Prozent auf 2.93 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Vincorion (-3.40 Prozent auf 18.03 EUR), NORMA Group SE (-3.21 Prozent auf 15.10 EUR), OHB SE (-2.36 Prozent auf 206.50 EUR), Adtran Networks SE (-1.83 Prozent auf 21.50 EUR) und Medios (-1.23 Prozent auf 11.26 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 925’718 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.139 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.33 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.70 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch