Gewinne in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.89 Prozent fester bei 17’507.50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 17’572.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’358.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18’472.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 18’503.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15’828.00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4.56 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18’888.50 Punkte. Bei 16’345.00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2.13 Prozent auf 24.43 EUR), Allianz (+ 1.28 Prozent auf 252.40 EUR), Daimler Truck (+ 0.88 Prozent auf 33.20 EUR), Rheinmetall (+ 0.75 Prozent auf 498.30 EUR) und Zalando (+ 0.36 Prozent auf 22.19 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-4.14 Prozent auf 23.38 EUR), Sartorius vz (-4.01 Prozent auf 236.80 EUR), Brenntag SE (-3.27 Prozent auf 63.36 EUR), adidas (-2.63 Prozent auf 211.00 EUR) und Commerzbank (-2.48 Prozent auf 12.38 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’879’774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216.269 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch