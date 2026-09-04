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MDAX-Performance im Fokus 04.09.2026 09:28:15

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

AIXTRON
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Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.28 Prozent fester bei 32’348.30 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 354.747 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.288 Prozent auf 32’349.86 Punkte an der Kurstafel, nach 32’257.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32’337.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32’464.69 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1.70 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der MDAX auf 32’559.91 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der MDAX bei 32’801.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’792.44 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.42 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Porsche Automobil (+ 4.21 Prozent auf 29.18 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.88 Prozent auf 70.90 EUR), JENOPTIK (+ 1.99 Prozent auf 39.88 EUR), Siltronic (+ 1.93 Prozent auf 76.55 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.75 Prozent auf 36.05 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil K+S (-1.37 Prozent auf 16.60 EUR), Evonik (-1.28 Prozent auf 18.54 EUR), LANXESS (-1.14 Prozent auf 15.62 EUR), Aurubis (-0.98 Prozent auf 172.30 EUR) und Nemetschek SE (-0.89 Prozent auf 66.65 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 301’483 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40.485 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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