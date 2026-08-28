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MDAX-Kursverlauf 28.08.2026 15:58:17

Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

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Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

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Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0.33 Prozent auf 33’054.76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 360.463 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.257 Prozent auf 33’032.10 Punkte an der Kurstafel, nach 32’947.28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 33’022.74 Punkte, das Tageshoch hingegen 33’149.73 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3.07 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’395.32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der MDAX mit 33’239.89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’358.46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.70 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 4.30 Prozent auf 14.55 EUR), DEUTZ (+ 3.78 Prozent auf 12.92 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.10 Prozent auf 93.05 EUR), Schaeffler (+ 2.45 Prozent auf 7.53 EUR) und Porsche vz (+ 2.39 Prozent auf 46.30 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Fraport (-3.25 Prozent auf 62.60 EUR), Salzgitter (-1.63 Prozent auf 57.45 EUR), PUMA SE (-1.50 Prozent auf 25.63 EUR), CTS Eventim (-1.41 Prozent auf 59.45 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.32 Prozent auf 89.90 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’298’922 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.617 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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