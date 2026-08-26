Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.67 Prozent höher bei 32’483.97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 355.238 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0.061 Prozent stärker bei 32’287.13 Punkten, nach 32’267.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32’273.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32’484.99 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 31’965.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’698.65 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Stand von 30’822.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7.50 Prozent auf 57.30 EUR), KION GROUP (+ 4.95 Prozent auf 44.32 EUR), Bechtle (+ 3.34 Prozent auf 36.50 EUR), AUTO1 (+ 3.04 Prozent auf 22.36 EUR) und DEUTZ (+ 2.78 Prozent auf 11.83 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Porsche vz (-2.61 Prozent auf 42.93 EUR), Nemetschek SE (-2.05 Prozent auf 64.55 EUR), Siltronic (-1.65 Prozent auf 80.65 EUR), AUMOVIO (-1.54 Prozent auf 35.25 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.43 Prozent auf 89.40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 956’816 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.378 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch