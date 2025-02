Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain

Am Freitag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.21 Prozent stärker bei 27’115.14 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 262.468 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.062 Prozent auf 27’076.12 Punkte an der Kurstafel, nach 27’059.35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 27’222.99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27’052.29 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3.52 Prozent nach oben. Der MDAX lag vor einem Monat, am 07.01.2025, bei 25’810.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2024, stand der MDAX noch bei 26’529.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 25’711.39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.43 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27’222.99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’989.87 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 3.23 Prozent auf 28.77 EUR), HelloFresh (+ 2.17 Prozent auf 11.29 EUR), TRATON (+ 1.97) Prozent auf 31.10 EUR), KION GROUP (+ 1.89 Prozent auf 36.61 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.83 Prozent auf 70.16 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen PUMA SE (-2.15 Prozent auf 29.07 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.12 Prozent auf 119.90 EUR), K+S (-1.50 Prozent auf 12.49 EUR), EVOTEC SE (-1.50 Prozent auf 8.90 EUR) und Bechtle (-1.47 Prozent auf 32.12 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’102’685 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 21.291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.46 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch