Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.44 Prozent stärker bei 33’092.16 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 360.463 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.257 Prozent stärker bei 33’032.10 Punkten, nach 32’947.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 33’093.95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33’022.74 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 3.19 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 32’395.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der MDAX 33’239.89 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 30’358.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.82 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 1.90 Prozent auf 7.49 EUR), AUMOVIO (+ 1.72 Prozent auf 35.40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.72 Prozent auf 91.80 EUR), JENOPTIK (+ 1.59 Prozent auf 40.86 EUR) und LANXESS (+ 1.29 Prozent auf 14.13 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-0.75 Prozent auf 36.81 EUR), Elmos Semiconductor (-0.75 Prozent auf 132.20 EUR), Siltronic (-0.63 Prozent auf 78.95 EUR), TRATON (-0.37 Prozent auf 38.18 EUR) und PUMA SE (-0.35 Prozent auf 25.93 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 237’026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.617 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch