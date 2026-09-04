Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0.39 Prozent höher bei 32’382.52 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354.747 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.288 Prozent auf 32’349.86 Punkte an der Kurstafel, nach 32’257.09 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 32’533.95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32’337.72 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1.60 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 32’559.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’801.61 Punkte. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 29’792.44 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4.53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 6.51 Prozent auf 15.21 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.08 Prozent auf 72.40 EUR), Salzgitter (+ 5.78 Prozent auf 60.35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.17 Prozent auf 139.80 EUR) und KION GROUP (+ 3.97 Prozent auf 45.30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-6.02 Prozent auf 63.20 EUR), flatexDEGIRO (-3.52 Prozent auf 36.14 EUR), Sartorius vz (-3.10 Prozent auf 237.20 EUR), WACKER CHEMIE (-2.64 Prozent auf 92.30 EUR) und HENSOLDT (-2.52 Prozent auf 79.70 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’196’821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.485 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.37 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.33 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch