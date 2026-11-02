Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende

Am Montag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.81 Prozent auf 26’009.00 Punkte zu.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’736.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’024.00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’280.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25’715.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’945.00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.87 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5.01 Prozent auf 345.80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4.05 Prozent auf 156.55 EUR), Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), adidas (+ 2.55 Prozent auf 172.85 EUR) und Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 130.00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3.62 Prozent auf 1’000.00 EUR), Deutsche Börse (-2.15 Prozent auf 313.60 EUR), RWE (-1.77 Prozent auf 56.52 EUR), Bayer (-1.11 Prozent auf 50.02 EUR) und Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 25.84 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’563’171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch