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02.11.2026 17:58:13
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende
Der LUS-DAX performte zum Handelsschluss positiv.
Am Montag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.81 Prozent auf 26’009.00 Punkte zu.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’736.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’024.00 Punkten.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’280.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25’715.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’945.00 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.87 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5.01 Prozent auf 345.80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4.05 Prozent auf 156.55 EUR), Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), adidas (+ 2.55 Prozent auf 172.85 EUR) und Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 130.00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3.62 Prozent auf 1’000.00 EUR), Deutsche Börse (-2.15 Prozent auf 313.60 EUR), RWE (-1.77 Prozent auf 56.52 EUR), Bayer (-1.11 Prozent auf 50.02 EUR) und Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 25.84 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’563’171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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