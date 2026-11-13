Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0.29 Prozent auf 26’790.00 Punkte nach oben.

Bei 26’645.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’834.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 25’306.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26’411.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24’058.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.05 Prozent nach oben. Bei 27’000.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2.19 Prozent auf 58.70 EUR), EON SE (+ 1.46 Prozent auf 19.43 EUR), Hannover Rück (+ 1.28 Prozent auf 300.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.23 Prozent auf 593.00 EUR) und GEA (+ 1.21 Prozent auf 70.85 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-1.76 Prozent auf 759.00 EUR), Vonovia SE (-1.06 Prozent auf 16.74 EUR), HOCHTIEF (-0.94 Prozent auf 379.00 EUR), Siemens (-0.92 Prozent auf 279.10 EUR) und MTU Aero Engines (-0.87 Prozent auf 354.30 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’433’395 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238.161 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch